Le donne del Partito democratico alla ricostruzione della Zona fuxia in Via del Torretto

La Spezia - "Le Democratiche della Spezia parteciperanno alla ricostruzione della Zona fuxia che avverrà questa sera alle ore 18 in Via del Torretto, Scalinata Giancarlo Fusco". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico della Spezia che prosegue: " Si tratta di uno spazio gravemente danneggiato nei giorni scorsi, pensato e voluto da "Non Una di Meno" nel centro della nostra città non soltanto per commemorare le troppe donne vittime di femminicidio, ma soprattutto per testimoniare la lotta di chi, con tutte le proprie forze, si oppone ad una società patriarcale, rivendicando la propria libertà e identità. La Zona fuxia verrà dunque ricostruita oggi, il primo luglio, e con essa verrà ristabilita anche una presenza fondamentale, un monito per chiunque passi da lì e un gesto di vicinanza per chi, purtroppo, ancora non si sente al sicuro. Per queste ragioni, e per il bisogno estremo di essere unite, questa sera ci saremo, con l’impegno di continuare ad alimentare anche una discussione politica interna al Partito Democratico che abbia come priorità il contrasto alla violenza di genere e la difesa dei diritti, non soltanto delle donne, ma anche di tutta la comunità LGBT*QIA+. Nessuno può sentirsi al di fuori di questa battaglia".