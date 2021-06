Le ancore restaurate tornano ad ornare l'ingresso dell'arsenale

La Spezia - Sabato prossimo le due ancore monumentali all’ingresso della porta principale dell’arsenale marittimo saranno ricollocate nella posizione originale. E' finita l'opera di restauro dei due cimeli in metallo, che ornano l'entrata della base cavouriana verso la città da quasi sessant'anni. L’operazione di riposizionamento delle ancore si protrarrà presumibilmente durante tutta la mattinata. Sarà dunque interdetto il passaggio attraverso la Porta Principale dell’arsenale. Per lo stesso motivo il Museo Tecnico Navale rimarrà chiuso per il tempo necessario al riposizionamento delle ancore e riaprirà al pubblico al termine dell’attività.

L’intervento, realizzato grazie alla sponsorizzazione di Leonardo, è stato finalizzato a garantire l’integrità dei manufatti e ha ristabilito le necessarie condizioni di sicurezza. Le ancore, del tipo Ammiragliato a marre fisse con ceppo in legno e del peso di circa 4 tonnellate ciascuna, entrarono nelle disponibilità del Museo Tecnico Navale della Spezia nel 1966 e da decenni ormai fanno parte del patrimonio culturale e artistico della comunità spezzina.