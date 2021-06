Le ancore munumentali tornano a splendere fuori dall'Arsenale militare

La Spezia - In mattinata si sono concluse le operazioni di riposizionamento delle due ancore monumentali che ornano l’ingresso della porta principale dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Le ancore, del tipo Ammiragliato a marre fisse con ceppo in legno e del peso di circa 4 tonnellate ciascuna, erano state movimentate il 22 maggio scorso per consentirne la manutenzione. Le operazioni di manutenzione conservativa, rese possibili grazie alla sponsorizzazione di “Leonardo S.p.A.”, sono state finalizzate a garantire l’integrità dei manufatti e hanno ristabilito le necessarie condizioni di sicurezza e l’originale splendore. Da oggi le ancore rientrano così a far parte del patrimonio culturale e artistico della città di La Spezia.