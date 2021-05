Le altre associazioni maroline: "Confidiamo nell'aiuto del sindaco ma manteniamo gli occhi aperti oltre il muro"

La Spezia - "Marola prende atto delle risposte del sindaco, che sembra aver avviato un dialogo con la sua comunità. Ora gli chiediamo uno sforzo ulteriore, quello che si interfacci al più presto con la Marina Militare per ottenere un cronoprogramma serio, atto a stabilire tempi certi dei lavori, e che venga reso pubblico, così da garantire trasparenza e chiarezza. Ci rivolgiamo a lui affinchè faccia da garante, perché ottenga il rispetto per le richieste dei suoi cittadini che hanno diritto alla salute, sancita dalla Costituzione". Società popolare di Mutuo soccorso, Comitato per Marola, Comitato Porticciolo San Vito firmano la nota congiunta che si discosta dalla presa di posizione dei MuratiVivi: "Poichè come il sindaco stesso ha scritto, la nostra città è una delle più colpite con un numero molto alto di vittime dell’amianto, Marola chiede garanzie, e che i politici di ogni bandiera, che pure si sono detti al nostro fianco e si sono dati da fare per far stanziare quei fondi, riconoscano il nostro grido di aiuto e pretendano dalla Marina tempi certi. Il dialogo con la Base militare è in questi anni diventato sempre più difficile per noi, a differenza di altri esempi negli anni passati, ecco perché il contributo del nostro Primo Cittadino può essere cruciale. Confidiamo sul suo aiuto, ma manteniamo gli occhi aperti oltre quel muro, per respirare a pieni polmoni quell’aria di mare, che nemmeno il muro può toglierci".