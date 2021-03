La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze aderisce a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” e “Rai Radio 2”. L’edizione 2021 si terrà venerdì 26 marzo ed è dedicata al “Salto di Specie”: l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere in cui dobbiamo assolutamente impegnarci per uscire migliori dalla pandemia. Le Terrazze, per sottolineare il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, spegnerà, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, tutte le insegne esterne dello shopping center.