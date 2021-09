Lavori urgenti alla "Mazzini"

La Spezia - A seguito di alcune verifiche è emerso che gli infissi posti al primo piano e al piano rialzato della residenza per anziani “Mazzini" non erano più idonei e così il Comune della Spezia interviene per la loro sostituzione. Saranno installati nuovi serramenti monoblocco in alluminio, con apertura ad ante e vasistas. Ogni finestra sarà poi dotata di parapetto vetrato fisso. Oltre alla sostituzione degli infissi verranno sostituiti anche i maniglioni anti-panico delle porte di sicurezza esistenti, con altri tipo "a leva". Una serie di lavori che garantirà un maggiore risparmio energetico e soprattutto maggiore sicurezza per gli ospiti della residenza. II progetto prevede una spesa complessiva di € 300.000.