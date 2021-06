Lavori sulla fognatura a Porto Venere, cambia la viabilità

La Spezia - Al fine di consentire lo svolgersi di un intervento lungo la rete fognaria, realizzato da ACAM Acque Spa., vista l’istanza di richiesta presentata da ACAM Acque S.p.a. e la relativa nota del sindaco del Comune di Porto Venere, in cui si comunicava la necessità di operare un intervento di “riconfigurazione del sistema fognario” lungo la Strada Provinciale n. 530 “di Portovenere”, per competenza è stata emessa un’ordinanza per la necessaria regolamentazione della circolazione stradale lungo detta arteria.



A partire dalle ore 7:00 del giorno 14 giugno 2021 lungo la Strada Provinciale n. 530, nella tratta ricompresa tra l’intersezione con la strada comunale denominata via Fontanella, in località Le Grazie, e il termine della competenza provinciale in località Cavo, in Comune di Porto Venere, vi sarà l’istituzione di cantiere stradale, questo per consentire un “intervento di riconfigurazione del sistema fognario” a cura della ACAM Acque Spa.



Nei giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, vi sarà la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato per un tratto di lunghezza non superiore a 50 metri, regolato da movieri; dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del mattino successivo vi sarà la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato per un tratto di lunghezza non superiore a 50 metri, regolato da impianto semaforico; nei giorni festivi e prefestivi è previsto il ripristino della circolazione a doppio senso lungo l’intera tratta che manterrà la qualificazione ed il segnalamento di cantiere, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e transitabilità.



Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.



La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a ripristini temporanei della circolazione a doppio senso purché detti ripristini risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali.