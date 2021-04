Lavori finiti, la scuola Formentini a prova di terremoto

La Spezia - Con la conclusione dei lavori di adeguamento anti-sismico dell’Istituto scolastico “Ubaldo Formentini” le classi dell’ultimo piano che avevano trovato appoggio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Fossati di Via Bragarina potranno, da domani, tornare nella loro scuola di Stradone d’Oria. Un investimento di 1 milione e 750mila euro che contempla anche altri lavori minori ancora in corso all'interno della palestra e sulla facciata dell'edificio oltre ad altri che saranno completati col termine dell'anno scolastico ma che non pregiudicano il regolare svolgimento delle lezioni. “Quasi sei milioni di euro sono stati stanziati dalla nostra amministrazione per la sicurezza dei plessi scolastici comunali, e oggi vediamo i frutti di tutte queste risorse investite con le scuole finalmente a norma per la serenità dei nostri bambini, ragazzi, personale scolastico e le famiglie - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - fin da subito siamo stati consapevoli che investire milioni di euro per la sicurezza degli studenti non fosse una strategia che portasse consenso ma anzi, che purtroppo avrebbe creato qualche inevitabile disagio, anche se abbiamo fatto di tutto per venire incontro alle esigenze delle comunità scolastiche interessate dai lavori. Abbiamo sempre creduto che fosse semplicemente inaccettabile avere plessi scolastici comunali non a norma e che la sicurezza dei nostri ragazzi dovesse venire prima di tutto: per questo abbiamo avviato l’operazione “scuole sicure”. Domani farò visita alla scuola per dare il bentornato ai ragazzi e a tutto il corpo docente". "Il pacchetto di interventi per l’adeguamento sismico previsti sulle nostre scuole, fortemente voluti dalla giunta Peracchini - sottolinea l’assessore Luca Piaggi - è un segnale di grande attenzione rivolto alle nuove generazioni, alla loro sicurezza e al loro benessere. Per poter realizzare questi lavori gli studenti della “Formentini” e le loro famiglie hanno dovuto sopportare qualche piccolo disagio ma oggi gli alunni possono rientrare nelle loro aule con grande serenità e soprattutto in sicurezza".