Lavori di asfaltatura tra Viale Italia, Viale San Bartolomeo e Via San Cipriano

La Spezia - Il servizio Strade e Segnaletica del Comune della Spezia informa che dalle 21 di domani, venerdì 3, alle 6 di sabato 4 settembre, verranno svolti lavori di manutenzione della pavimentazione stradale dell'area d'intersezione Viale Italia - San Cipriano - San Bartolomeo. I lavori saranno realizzati per regolarizzare il piano stradale in seguito a lavori di scavo pregressi, e potranno essere eseguiti solo nelle ore notturne al fine di arrecare il minor disagio al traffico veicolare.



Tali lavorazioni saranno, inevitabilmente, fonte di rumore generati dai mezzi operativi. Il Comune della Spezia si scusa anticipatamente con gli abitanti delle zone interessate per il disagio che tali lavori causeranno.