Lavori alla stazione di Migliarina, potrebbe essere visibile una fiamma

La Spezia - Lunedì 9 agosto, la società Mercitalia Rail S.r.l., facente parte del Gruppo F.S., procederà ad operazioni di bonifica di una ferro-cisterna contenente GPL in sosta presso lo scalo ferroviario di La Spezia Migliarina.



Per opportuna informazione alla cittadinanza, la Prefettura della Spezia comunica che a seguito delle suddette operazioni, durante la giornata potrà essere visibile la fiamma proveniente dalla torcia ubicata in un’area delimitata e controllata.

Durante la bonifica della ferro-cisterna con combustione in torcia, sarà presente in sito una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco della Spezia, quale presidio antincendio prescritto nelle riunioni di coordinamento svolte in Prefettura.