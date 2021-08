La Spezia - Dal 9 al 13 agosto prossimi sarà interdetta la circolazione in Piazza Verdi, lato mare, per lavori alla sede stradale. Atc informa che i mezzi direzione Via Chiodo, giunti alla fermata CaMEC in Piazza Cesare Battisti, percorreranno Via Persio, Viale Italia, via ex Campanella per poi riprendere il percorso regolare.