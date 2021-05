La Spezia - Mentre le crociere fanno il loro timido ritorno in porto con una toccata a settimana della Costa Smeralda, i lavori avviati in Largo Fiorillo e alla radice del Molo Italia procedono e mostrano giorno dopo giorno quale sarà il nuovo aspetto della zona.

E nelle ultime settimane, oltre a prendere coscienza delle reali dimensioni della superficie che verrà pavimentata replicando la copertura con sampietrini che si trova in Passeggiata Morin, gli spezzini hanno iniziato a notare un dettaglio che forse era sfuggito ai più quando l'Autorità di sistema portuale aveva dato l'avvio al cantiere. Stiamo parlando del grande cerchio di acciaio Corten che sorge al centro della rotonda di Largo Fiorillo e che ospiterà una fontana con zampillo centrale. Non sarà il getto di 170 metri annunciato dal sindaco Pierluigi Peracchini quasi due anni fa (clicca qui) ma si tratta comunque di un elemento che contribuirà a dare il benvenuto ai crocieristi che usciranno dal Terminal e si dirigeranno verso la città.



Oltre alla fontana, che avrà il bordo a sfioro e un diametro di 10 metri, ci saranno altri elementi in Corten nei paraggi, come le fioriere, i divisori e le panchine che arrederanno gli spazi in fase di rinnovamento sino all'inizio di Passeggiata Morin.