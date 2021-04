Lana, gigayacht di 107 metri al Mirabello. Una settimana: 1,8 milioni

La Spezia - Gli spezzini sono ormai abituati a vedere le sagome delle navi da crociera più grandi del mondo spuntare da dietro i palazzi oppure ai volumi ancora più grandi che ormeggiano alle banchine del Levante cittadino. E anche in fatto di gigayacht, questo il prefisso che bisogna scomodare, non c'è di che lamentarsi: tra il 2011 e il 2014 Fincantieri ha realizzato proprio in riva al golfo due colossi come Serene e Ocean Victory, lunghi rispettivamente 140 e 134 metri. Senza dimenticare le forme del tutto particolari di "A", scafo a "ferro da stiro" di 143 metri dotato di tre alberi di quasi 100 metri, o di Olivia O, l'88,5 metri con prua "a rovescio" che aveva stupito il golfo la primavera scorsa.



Da un paio di giorni a ostruire una parte dell'orizzonte sprugolino c'è un nuovo gigayacht. Si tratta di Lana, un Benetti da 107 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. L'imbarcazione, proprietà di una società di charter, è ormeggiata al Porto Mirabello, con la prua che sporge verso il centro del golfo. A vederla, da lontano, non sembrerebbe nemmeno così lunga. Le forme sono equilibrate e filanti e Lana parrebbe un "normale" megayacht di poco più di 60 metri ormeggiato accanto a un paio di yacht più piccoli. E invece è proprio nel raffronto con le due imbarcazioni che si trovano nei paraggi che emerge tutta l'incredibile lunghezza del Benetti: Lady Brave, con livrea bianca, è un 52 metri, mentre Main, il megayacht di Giorgio Armani che si staglia con la sua sagoma nera e spigolosa, è un 65 metri, solitamente di gran lunga il più grande tra quelli di stanza nel golfo.

Lana, come detto, è noleggiabile a cadenza settimanale, con i suoi 12 posti letto e i suoi 33 uomini (e donne) di equipaggio. Il costo di una settimana a bordo di quello che nel 2020 è stato nominato "Yacht of the year"? Solo 1,8 milioni di euro. Per chi li ha.