La fotografia di Giuseppe Poggi al De Terminal

La Spezia - Giovedì 2 settembre alle ore 19 presso il De Terminal di Laura Porcile, che prosegue nella sua instancabile attività di organizzatrice di eventi e iniziative che spaziano da concerti live a presentazioni di libri a conferenze, in collaborazione con le molte realtà cittadine impegnate sul fronte della cultura, sarà inaugurata una mostra fotografica di Giuseppe Poggi che si è avvicinato alla fotografia da autodidatta ma ottenendo immediatamente notevoli risultati, per qualità e originalità dei suoi scatti in giro per il mondo. Infatti l'attenzione di Poggi è incentrata soprattutto sui volti, sui ritratti di persone incontrate in varie parti del mondo, che Giuseppe Poggi ha visitato spinto da voglia di conoscenza e da una curiosità verso l'altro da noi, ma con una adesione umana che traspare con evidenza dalle sue immagini. La mostra, che si intitola Istanti/universi infatti è un panorama di luoghi e persone conosciuti anche attraverso l'obiettivo della macchina fotografica che ha sempre rappresentato il suo terzo occhio. Come scrive Gabriella Tartarini nella presentazione "sono miscocosmi/universi, quasi un ossimoro, sono testimonianze precise di esistenze fissate nel momento stesso in cui vengono vissute, nella loro quotidianità, nella loro fugacità e forse proprio per questo così vere, così vive. Uniche". Giuseppe Poggi ha fatto del ritratto la sua cifra stilistica e nelle mostre già realizzate, anche nella nostra città, ha ottenuto unanimi apprezzamenti.