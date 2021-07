La festa dei nonni di Gesù: incontro al campetto di Fossitermi

La Spezia - Si tiene oggi per la prima volta, nella vigilia della festa di San Gioacchino e Sant’Anna, nonni di Gesù, la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. Papa Francesco l’ha istituita per ricordare che gli anziani sono scrigni di memorie e

portano con sé storie di vita coraggiose, importanti per le generazioni future, diventano “ponti” tra passato e futuro. “Io sono con te tutti i giorni” è la frase che il Papa ha voluto ricordare per questa occasione: Gesù non ci lascia mai soli, ci è vicino sempre...in tutte le fasi della vita, e così desidera essere la Chiesa nei confronti degli anziani.



Alla Spezia, l’ufficio diocesano di Pastorale famiglia, diretto da don Roberto Poletti, ha pensato, in collaborazione con l’associazione Anteas, con Mondo Nuovo Caritas, con l’Azione cattolica e con l’associazione “La famiglia”, di “vivere” la giornata con un incontro di animazione. L’incontro inizierà oggi alle 17.30 nel parco comunale di Via Bellini (Campetto Verde) nel quartiere di Fossitermi. Dopo un saluto da parte del sindaco Pier Luigi Peracchini, fra Adriano Apollonio, in arte “Mago Magone”, intratterrà grandi e piccini con storie e magie: il tutto in un vero clima di festa, come ha chiesto Papa Francesco. Alle 18.30, il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa e rivolgerà la sua parola ai presenti. A tutte le persone anziane sarà fatto dono di una piccola pianta, segno dell’importanza delle nostre

radici.