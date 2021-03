La Uaar ad Asl: "Offriamo la nostra sede come punto vaccinale"

La Spezia - "Come coordinatore del circolo Uaar della Spezia, Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, a nome di tutti gli associati, offro la sede del circolo, in via del Canaletto 159, 19126 La Spezia, a titolo gratuito, come spazio per attività vaccinale ausiliaria, alla ASL 5, o altro ente pubblico di sua scelta". E' quanto si legge in una nota del Coordinatore dell'associazione Michele Salvi che prosegue: "Tutti noi membri Uaar siamo consapevoli delle difficoltà ,anche logistiche, che il Sistema sanitario nazionale deve affrontare, e pensiamo che ,specialmente per cittadini aventi difficoltà a spostamenti, possano essere utili sedi vaccinali decentrate. La sede è dotata di spazio per cambio indumenti, servizi igienici, e un'ingresso fronte strada ; purtroppo non può al momento essere da noi utilizzata per attività di riunione degli associati a causa delle note limitazioni a tutte le attività sociali che non siano confessionali".