La Spezia, prorogato al 15 maggio lo smontaggio dei dehors

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza per consentire l’utilizzo delle strutture mobili, paraventi e/o pedane ed eventuali strutture (dehors) dei bar e ristoranti fino al 15 maggio. Il regolamento comunale prevede infatti che le strutture mobili dei bar e ristoranti che delimitano l’occupazione di suolo pubblico, possono essere utilizzate solo nel peridio periodo invernale e devono essere rimosse e allontanate dal 16 Aprile al 1° Novembre di ogni anno. Date le condizioni straordinarie causate dall’emergenza Covid 19, il sindaco ha deciso di posticipare la rimozione di tali struttur in modo da non gravare ulteriormente sulle attività di ristorazioni già duramente colpite dall’emergenza sanitaria in atto.