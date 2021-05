La Spezia e lo scoutismo piangono Franscesco Tesconi

La Spezia - "Nella notte di mercoledì Francesco, rover del Clan/Fuoco "Foresta Amica" del gruppo La Spezia 3, è tornato in Cielo dove riabbraccerà la sua mamma". E' la triste notizia divulgata dall'Associazione guide e scout cattolici italiani Liguria in merito alla prematura scomparsa di Francesco Tesconi, 20 anni. L'Agesci Liguria lo ricorda così: "Fra era una persona solare, limpida, ingenua; amava la vita, ma allo stesso tempo era fragile e sincero. Caro Francesco, il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri e tu con la gioia che ci hai donato ci hai reso sempre tanto felici".



In suo ricordo è stata postato anche un passo del Libro della Giungla, elemento cardine dello scoutismo e della branca dei Lupetti.



Buona strada sulla tua nuova pista!

Sulla traccia che devi seguire

Fin là dove ha inizio il nostro timore,

dove sboccia il fiore rosso;

durante le notti in cui giacerai prigioniero

lontano dalla volta del cielo,

udendo noi, che tu ami, passare vicini,

nelle albe, quando ti sveglierai

per quel vincolo che non puoi spezzare,

col cuore ammalato per il desiderio della giungla:

boschi ed acque, venti ed alberi,

saggezza, forza e cortesia,

il favore della giungla ti accompagna.



Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze anche da parte della redazione di Città della Spezia.