La Pubblica assistenza spezzina si riunisce per rinnovare il consiglio di amministrazione

La Spezia - Tutti i soci della Pubblica assistenza della Spezia sono convocati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione il giorno domenica 20 giugno 2021. Le operazioni elettorali si svolgeranno ininterrottamente dalle 8 alle 20 presso la sede dell'ente.

Hanno diritto al voto i soci che, alla data delle elezioni abbiano compiuto 18 anni di età e che siano iscritti alla Pubblica assistenza della Spezia da almeno un anno purché in regola con il pagamento della quota sociale che deve avvenire almeno il giorno prima delle elezioni.

Il presidente, l'avvocato Andrea Frau, ricorda che sono eleggibili alla carica di consigliere i soci che: alla data delle elezioni abbiano compiuto 21 anni di età; siano iscritti alla Pubblica Assistenza da almeno 5 anni e non abbiano già svolto due mandati consecutivi, peraltro può ricandidarsi il socio che, pur essendo stato eletto in passato per due volte non faccia parte del Consiglio uscente; siano in regola con il pagamento della quota sociale; non siano in lite con la Pubblica assistenza; abbiano fatto richiesta, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, di essere inseriti nella lista elettorale.