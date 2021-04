La Marina replica a Peracchini: "Da molti anni differenziamo i rifiuti, anche sulle navi"

La Spezia - In merito al presunto mancato rispetto delle normative che regolano la gestione della raccolta differenziata di cui ha parlato il sindaco Peracchini (qui) la Marina militare replica di aver "adottato già da molti anni il processo di differenziazione dei rifiuti solidi urbani, sia negli enti a terra sia sulle navi".



"In linea con tale orientamento, nella Base Navale della Spezia sono adottate specifiche procedure per la gestione della raccolta differenziata, in armonia con le linee guida comunali e con le specifiche tecniche della società responsabile del prelievo rifiuti (Acam gruppo Iren). Tali procedure di conferimento - si legge in una nota della Marina militare - sono valide per tutti gli utenti del comprensorio, incluse le navi.

Per assicurare un’efficace attuazione della raccolta differenziata vengono costantemente aggiornate le procedure con un’opera di puntuale informazione delle utenze tramite depliant, presentazioni e materiale informativo fornito dall’Acam. La Marina militare - conclude la nota - è fortemente impegnata nella protezione e tutela dell’ambiente al fine di ridurre i consumi e le emissioni, investendo nelle più moderne tecnologie sicure ed ecosostenibili".