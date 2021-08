La Gira celebra il leccio monumentale e ringrazia i primari

La Spezia - Come ormai da tradizione anche quest’anno al Ristorante La Gira si svolgerà la tradizionale festa dell’albero monumentale - 321 le candeline che il leccio si appresta a spegnere -, che anche per il 2021 sarà in forma più contenuta. L'appuntamento è per venerdì 6 agosto dalle 20.00. "Anche quest’anno - spiegano dalla Gira - la cena avrà un carattere particolare in quanto non festeggeremo solo il leccio monumentale, ma sarà anche occasione per ringraziare i Primari dei Reparti di Terapia intensiva di Radiologia e Malattie Infettive nelle persone della Dottoressa Cinzia Sani, del Dott. Teseo Stefanini e della Dottoressa Stefania Artioli per il loro fondamentale ed encomiabile lavoro svolto e quello ancora che stanno facendo per combattere il Covid 19. Nella serata la Famiglia Tartarini omaggerà di una targa di riconoscimento i Direttori di questi reparti. Presenzieranno alla serata il sindaco Peracchini, sua eccellenza il prefetto Inversini, il ministro Orlando, il presidente della Croce rossa spezzina De Angelis. Interverranno anche il presidente del consiglio regionale Medusei e la senatrice Pucciarelli".