La Costola Rosa al Santuario di Roverano

La Spezia - Sabato 5 giugno 202, prende il via la 6a edizione del 'Cammino 5 Primi Sabati del mese' con la Costola Rosa presso il Santuario N.S. di Roverano, a Borghetto Vara. L’iniziativa di preghiera e riparazione, nata in risposta al messaggio di Nostra Signora di Fatima, verrà promossa contemporaneamente in tutta Italia dalla Costola Rosa - un movimento di donne, mogli, mamme, ragazze e consacrate che guardano a Maria come esempio da imitare, diffuso in Italia, Francia, Belgio, Germania - che è stata fondata da Simona Amabene, giovane originaria di Roverano.

Il primo incontro si terrà Sabato 5 giugno alle ore 20.00 presso il Santuario N.S. di Roverano nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Vedrà la presenza del rettore Mons. Giorgio Rebecchi, padre Damiano Puccini missionario italiano della chiesa maronita in Libano, e sarà guidato da don Fabrizio Di Loreto direttore della Comunità Salesiana della Spezia.

Il programma dell’incontro prevede la recita del Rosario, la Santa Messa, l’adorazione eucaristica, la possibilità della Confessione per tutto il tempo e sarà accompagnato dai musicisti che animeranno la preghiera con i canti Mariani.

È attesa la partecipazione di numerose aderenti alla Costola Rosa, provenienti da diverse regioni, tra cui Sicilia, Sardegna, Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana.

Superata la capienza massima di posti all’interno, i partecipanti saranno disposti all’esterno del Santuario nel suggestivo giardino di ulivi, alcuni secolari, che rivestono il colle di Roverano, noto per l’apparizione della Madonna del 7 settembre della metà del 1300.