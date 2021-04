LILT rinnova il suo direttivo provinciale

La Spezia - L'associazione provinciale LILT La Spezia informa che l'assemblea generale dei soci per il rinnovo del direttivo provinciale è convocata presso la dede di via Anita Garibaldi 12 per il prossimo 15 aprile (dalle ore 11 alle 18 per il voto) e in seconda convocazione per il giorno 16 aprile alla stessa ora.