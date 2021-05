L'istituto Arcola-Ameglia si è aggiudicato il concorso "L'adozione fra i banchi di scuola"

La Spezia - L’Istituto Comprensivo Arcola Ameglia plessodi Arcola Ponte si è aggiudicato il primo posto nella sezione “scuola dell’infanzia” della VI edizione del concorso nazionale “L’adozione fra i banchi di scuola”, organizzato dall’Associazione ItaliaAdozioni.

Afferma la presidente di giuria e responsabile della Sezione Scuola di Italiaadozioni, Francesca Carioni: "Con i loro meravigliosi disegni ci hanno accompagnato in un delicato viaggio fra i ghiacci, in compagnia di due piccoli pinguini. Ad ogni pagina ecco un indizio sull'essenza dell'essere famiglia fino all'incontro con una coppia di orsi, i loro genitori per sempre. Nella storia narrata i giurati hanno riconosciuto tutta la magia dell'incontro e le caratteristiche dell'essere famiglia al di là di ogni apparente differenza”.

Il concorso “L’adozione fra i banchi di scuola”, vuole essere un’occasione per avvicinare le nuove generazioni all’ adozione con l’obiettivo di favorire una migliore cultura di questa realtà, superando stereotipi e facili pregiudizi. Gli studenti, in questo modo, potranno riflettere sui valori dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità. Nel corso dell’anno scolastico, i docenti coinvolti hanno strutturato percorsi differenti in relazione all’età dei propri alunni e alle caratteristiche dei rispettivi gruppi classe, utilizzando anche i materiali messi a disposizione nel sito ufficiale dall’Associazione ItaliaAdozioni.

ItaliaAdozioni nasce con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura dell’adozione nella società e si propone come punto di riferimento per tutti quei professionisti (medici, avvocati, psicologi, insegnanti, ...) che nel loro lavoro incontrano il mondo dell’adozione.