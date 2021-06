L’estate di "Crescere Insieme", fra inaugurazione della nuova sede e attività stagionali

La Spezia - L’associazione "Crescere Insieme", associazione di promozione sociale del territorio spezzino, ha finalmente una sede operativa. Durante tutto l’inverno, da gennaio ad oggi i giovani volontari dell’associazione hanno lavorato senza sosta per garantire un nuovo spazio per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, educative e di aggregazione promosse dalla stessa. "È nato così ‘Spazio Giovani’, un luogo di aggregazione ed inclusione - spiega Marco Pandolfino, il presidente dell’Associazione nata nel 2018 senza scopo di lucro e che svolge attività nella provincia spezzina e prettamente nel Comune di Santo Stefano di Magra - Spazio Giovani ospiterà per l’estate 2021 il centro estivo rivolto a bambini da 5 a 13 anni, dal lunedì al venerdì dal 14 giugno al 10 settembre. Quello che nascerà da settembre sarà una continua novità; la sede operativa diverrà un luogo di aggregazione, in cui i bambini ed i ragazzi potranno trascorrere le ore pomeridiane in compagnia, supportati dalla presenza dei volontari e con la possibilità di avere un servizio di sportello didattico dedicato ad ogni esigenza, svolto da professionisti. Penseremo alle esigenze di tutti, dai piccoli ai meno piccoli; verranno attivati laboratori e momenti di convivialità, sempre nel rispetto delle normative anti contagio’’.

La sede "Spazio Giovani" si trova in Piazza Cerri 1 e sarà attiva dal 14 giugno. Per prendere contatto e ricevere maggiori informazioni potete contattare il numero 3468524298 (anche whatsapp). Come di consueto, l’Associazione propone sempre per l’estate, anche i campi estivi con pernottamento presso il paese di Cassego; le settimane, suddivise per fasce d’età sono le seguenti:



Campo elementari dal 02 al 08 Agosto (referente Sharon 3285669515)

Campo medie dal 26 luglio al 01 Agosto (referente Marco 3468524298)

Campo superiori dal 16 al 23 Agosto (referente Nicoló 3469493163)