L'associazione Gocce di Sorriso rinnova il sito ed i social

La Spezia - L’associazione gocce di sorriso, associazione spezzina/lunigianese per la cooperazione allo sviluppo ha rinnovato il proprio sito internet.



Andando su www.goccedisorrisoaps.it potete approfondire i progetti in corso quelli realizzati e conoscere come aiutare l’associazione a crescere contribuendo in vari modi come benefattori o diventando volontari.



Oltre ai progetti potrete conoscere curiosità, storie, e persone e se volete aiutare a portare un sorriso nel mondo non dovrete fare altre che prendere contatto e incontrare i nostri volontari.

Sono sempre attivi gli altri canali social:



https://www.instagram.com/gocce_di_sorriso/



https://www.facebook.com/goccedisorrisoliguriaelunigiana



https://www.youtube.com/channel/UC-nTgI0Q7y6I6wqX2Kye2Hw