L’appello di Peracchini: “E’ scoppiata l’estate, non abbandoniamo i nostri amici a quattro zampe”

La Spezia - “E’ arrivata l’estate e il tempo delle vacanze e, purtroppo, anche il periodo del fenomeno dell’abbandono degli animali – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – Proprio all’inizio della stagione vorrei lanciare un appello e una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e dei gatti: ci sono tanti strumenti e tante possibilità da utilizzare per non cadere nel reato dell’abbandono, con il rischio di mettere a repentaglio la stessa vita degli animali. Uno di questi è senza dubbio rivolgersi al nostro Canile Municipale gestito dall’agosto 2018 dall’Associazione L’Impronta Volontari Indipendenti dove è possibile trovare tutto il supporto necessario. In questi tre anni – continua il sindaco – abbiamo operato una vera e propria rivoluzione al Canile Municipale con investimenti, infrastrutture e riqualificazioni mirate per garantire agli ospiti una qualità della vita di eccellenza non solo perché una civiltà si misura anche da come tratta gli animali, ma anche per rieducarli a un contesto sociale dopo le traversie della loro vita. Nebulizzatori contro il caldo, vasche piscina, aree di sgambatura, cibo di qualità, toelettatura, il nuovo gattile e l’anagrafica puntuale online degli animali presenti in struttura: queste sono solo alcune delle novità introdotte che hanno determinato di avere alla Spezia un eccellenza riconosciuta in tutta la Liguria con un risparmio per la collettività del 30%. Vorrei ringraziare per questi risultati raggiunti la vice-sindaco Giulia Giorgi, assessore di riferimento, e tutti i volontari che lavorano con grande passione al nostro Canile municipale".