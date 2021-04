Just Transition Fund per la riconversione Enel, Cna: "Importante partita da giocare"

La Spezia - Cna La Spezia accoglie positivamente la notizia dell’unanimità d’intenti votata dal consiglio regionale della Liguria sulla richiesta di estensione di applicabilità del Just Transition Fund messo a disposizione dall’Unione Europea.



“La proposta, presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, è stata accolta dall’assemblea e condivisa da tutte le forze politiche a dimostrazione della grande opportunità che può rappresentare per il territorio spezzino – spiega il direttore della Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media impresa della Spezia Angelo Matellini –, oltre che per le altre realtà liguri di Vado e Genova. L’Unione Europea mette a disposizione 907 milioni di euro attraverso il Just Transition Fund a sostegno di quei territori che saranno interessati dalle trasformazioni economiche e sociali dovute all’abbandono del carbone. Tali risorse sono destinate alle bonifiche dei siti e alla necessità di affrontare la transizione energetica assicurando prospettive di sviluppo per i territori che per decenni sono stati sede di centrali a carbone. Il fondo europeo per la transizione sembra disegnato sul caso spezzino. Visto l’impatto ambientale rilevante vissuto dal territorio e la perdita, d’altra parte, di posti di lavoro riteniamo quanto mai preziosa l’opportunità fornita dall’Europa, anche in relazione alle future attività imprenditoriali previste. Data l’importanza di questa partita per il futuro dell’economia spezzina ci auguriamo che gli intenti vengano condivisi a livello regionale e governativo”.