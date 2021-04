Ivani: "Nessuna intenzione di riservare un parcheggio per la Polizia Locale dietro il Pacinotti"

La Spezia - "Non c'è alcuna intenzione di modificare la destinazione d'uso degli spazio retrostanti la sede del Liceo Scientifico Pacinotti ad uso parcheggio del Corpo di Polizia Locale che a breve si trasferirà nell'ex palazzina della Polzia Provinciale. Il sindaco ha già risposto con due lettere, una indirizzata agli studenti e una al dirigente scolastico. Siamo di fronte ad una vicenda strumentalizzata sui giornali". Nell'interpellanza presentata dal consigliere di minoranza Massimo Baldino, si chiedeva chiarezza in merito alla paventata richiesta da parte degli uffici comunali di poter utilizzare una porzione di un'area attigua alla palestra del liceo (e di pertinenza dell'istituto stesso) da destinare ad uso parcheggio per la "flotta" della Polizia Locale ma l'assessore competente, Filippo Ivani, ha chiarito che non avverrà niente di tutto questo, chiudendo definitivamente una questione che era stata sollevata dagli alunni con una accorata missiva diretta al primo cittadino.