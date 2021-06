Its e Confindustria, sinergia per la sicurezza sui luoghi di lavoro

La Spezia - Direttamente dalle mani del Prefetto Maria Luisa Inversini, sono stati consegnati gli attestati dei corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro agli allievi del corso ITS della Spezia, presso la sala Pozzoli di Confindustria. Presenti all’evento, oltre al Prefetto, il presidente di Confindustria Mario Gerini, il direttore Paolo Faconti, il presidente della Fondazione ITS La Spezia, Roberto Guido Sgherri, il direttore di Cisita, Riccardo Papa e il docente del corso Sergio Montefiori. “L’evento odierno, ha affermato il presidente Sgherri, ha messo in risalto l’attenzione che da sempre l’ITS La Spezia, congiuntamente a Confindustria, riserva alle tematiche della Sicurezza sui luoghi di lavoro: una parte fondamentale del lavoro di formatori ITS a tal punto da dedicare 100 ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno dei propri corsi”.



“La sicurezza sui luoghi di lavoro deve diventare materia di studio, sia perché gli studenti devono essere consapevoli dei rischi che anche gli ambienti scolastici presentano, sia perché quando entreranno nel mondo del lavoro dovranno farsi promotori di una sempre più forte cultura della legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza. C’è bisogno di un deciso cambio di passo e lo devono fare insieme aziende e lavoratori" - ha dichiarato il Prefetto Inversini”. “La sicurezza in ambito lavorativo è più che mai un argomento centrale all’interno delle aziende – sottolinea Mario Gerini Presidente di Confindustria La Spezia - mai come in questo momento si è accentuata la sua importanza dato le gravi circostanze che stiamo fronteggiando, come cittadini e come uomini d’impresa. La sicurezza in azienda sempre di più, va oltre gli adempimenti di legge: in questo tempo di “emergenza” lo testimonia la “responsabilità sociale” condizione cresciuta e diffusa con maggiore determinazione nelle imprese”.



I venti allievi che hanno ricevuto gli attestati, "Sicurezza sui luoghi di lavoro: Formazione generale", "Sicurezza sui luoghi di lavoro: Formazione specifica Rischio Alto", "Sicurezza sui luoghi di lavoro: Modulo A - ASPP, "Sicurezza sui luoghi di lavoro: Modulo B comune - ASPP, stanno frequentando il decimo corso ITS “Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici”, e rappresenteranno proprio la futura classe di middle management, per la quale questa tematica dovrà necessariamente essere una priorità.