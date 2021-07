Italia campione d’Europa, è festa in città

La Spezia - Sull’ultimo rigore esplode la gioia incontenibile in tutto il Paese e anche alla Spezia e in tutta la provincia. Centinaia di persone si sono riversate nelle strade del centro città per festeggiare la vittoria dell’Italia nella finale dei campionati europei disputata contro l’Inghilterra, nel capitolo finale di questo emozionante Euro 2020. Cori e caroselli di centinaia di tifosi letteralmente in delirio per l’impresa degli azzurri: un lungo torpedone di auto e moto hanno convogliato su Viale Italia a colpi di clackson mentre dalle alture della città non sono mancati anche i fuochi d’artificio. Fra Piazza Europa e Piazza Verdi tante persone a piedi hanno partecipato alla festa: dopo le tante soddisfazioni ricevute dallo Spezia specialmente negli ultimi anni, si torna dunque a celebrare un successo della Nazionale che mancava dal Mondiale 2006. A presidiare le forze di polizia, soprattutto là dove si sono verificati momenti di traffico intenso. Una notte che proseguirà a lungo.