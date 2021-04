Istituto scolastico “Formentini”, finalmente ci siamo

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, si è recato all’Istituto “Formentini” oggetto di lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio. Ad accoglierli il dirigente scolastico Tiziano Lucchin. Il Sindaco ha voluto personalmente verificare i lavori svolti che hanno consentito di avere un edificio scolastico più sicuro e incontrare studenti e corpo docenti che hanno potuto far rientro a scuola dopo un periodo di spostamento all’istituto Fossati per consentire l’esecuzione dei lavori. "Bentornati all'Istituto Formentini ai ragazzi e a tutto il corpo docente - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - è stata una grande soddisfazione accompagnarli il primo giorno nella nuova scuola messa in sicurezza dal punto di vista sismico. L'amministrazione ha investito quasi sei milioni di euro per la sicurezza dei plessi scolastici comunali, una scelta di buon senso che rivendichiamo con orgoglio: i bambini e i ragazzi sono il nostro futuro, e l'augurio è che la cultura della prevenzione rispetto a certi temi sia sempre più radicata nelle coscienze, anche politiche. Infine vorrei ringraziare l’assessore Luca Piaggi e i tecnici comunali per il lavoro svolto."