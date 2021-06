Interventi sul verde, cantieri mobili lungo la Napoleonica

La Spezia - Vista la necessità di provvedere allo sfalcio erba ed all’eventuale taglio di piante potenzialmente pericolose lungo tratti della Strada provinciale tra le località Fabiano e Cadimare, la Provincia della Spezia ha disposto una regolamentazione straordinaria della circolazione lungo questa strada, con l'istituzione di cantieri stradali mobili con restringimento della carreggiata o senso unico alternato regolato da movieri per tratte non superiori a 100 m ed eventuali temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario all’abbattimento di piante.

L’intervento di manutenzione lungo la Napoleonica avrà inizio a partire dal giorno 7 giugno sino al giorno 18 giugno 2021, nella fascia oraria 8:30-14:00, festivi esclusi.



Se necessario sarà disposto l’istituzione del divieto di sosta temporaneo, ove serva al fine dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio della vegetazione, che sarà reso noto agli utenti stradali posizionando la prevista segnaletica con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni.

La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a interruzioni e ripristini della circolazione, oltre alla disposizione del doppio senso o a senso unico alternato per brevi tratti regolamentabili a vista, purché detti interventi risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali.

Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.