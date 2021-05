Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza di due edifici scolastici

La Spezia - C'è l'ok della giunta di Piazza Europa per l’efficientamento e la messa in sicurezza di due edifici scolastici del comune capoluogo. Il primo prevede la realizzazione di un cappotto termico e di una nuova sovra copertura al nido "Aurora" in Via delle Pianazze. L 'edificio presenta infatti notevoli problematiche in merito alla dispersione del calore, come rilavato da una attenta diagnosi effettuata. I tecnici comunali hanno così predisposto alla redazione di un progetto definitivo per l'efficientamento energetico del fabbricato che prevede la realizzazione di cappotto termico esterno su tuttele facciate della scuola e la posa in opera di una sovra copertura in lastre di Riverclack che garantirà una maggiore efficienza energetica e anche un risparmio di risorse. L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 255.000,00.



Il secondo intervento deliberato è relativo alla scuola dell’infanzia in via Di Monale. Approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico anche di questo edificio scolastico. Le opere che saranno realizzate consistono nel completamento del sistema termico a cappotto, nella sistemazione della facciata, nella sostituzione dei serramenti e una riqualificazione della recinzione sul lato prospicente via Colombo. Il costo totale dei lavori ammonta a 206.500,00 euro. “Continua il nostro impegno massimo nel mondo della scuola comunale - dichiara il sindaco Peracchini - continuiamo a migliorare le nostre strutture scolastiche proprio a garanzia di chi ci lavora, delle famiglie e dei nostri bambini, che sono il nostro futuro". "I progetti approvati stamane - sottolinea l’assessore Piaggi - sono volti al miglioramento energetico delle strutture scolastiche, la sensibilità su queste tematiche è fondamentale ed è un importante investimento per il futuro ed insieme agli altri interventi eseguiti, come la sostituzione di tutte le luci della città con tecnologia LED ad un rilevante risparmio energetico ed economico"