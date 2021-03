Integrazione al buono spesa, altre risorse a chi è in difficoltà

La Spezia - Il Comune della Spezia ha deciso di riconoscere ai nuclei familiari beneficiari del buonospesa un'integrazione al buono già assegnato, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. Nel corso della rendicontazione, infatti, si è accertato che nel 2020 vi è stato un avanzo di risorse pari a 164.559,52 euro dall'ultima tranche di buoni spesa emessi dal Governo e distribuiti dai Comuni. Queste risorse sono riferite all’anno 2020, dunque non utilizzabili nell’esercizio finanziario corrente. Per non disperdere tali importanti risorse la giunta Peracchini ha deciso di ridistribuirli con una seconda tranche pari a circa il 50% del contributo già avuto ai 938 beneficiari. “Continua l’impegno di erogare i fondi arrivati dal Governo a favore dei cittadini che maggiormente hanno sofferto della crisi sociale e economica dettata dall’emergenza Covid-19 – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – neppure un euro deve andare sprecato, e continuerà sempre su questo fronte il nostro impegno". “L’assessorato ai Servizi Sociali ha cercato fin da subito di garantire aiuti concreti ai cittadini che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza Covid. Spiega l’assessore Giulia Giorgi. Per il supporto alimentare abbiamo garantito un importante lavoro con le risorse governative ma, anche come amministrazione garantiremo un sostanziale aumento delle risorse messe in campo per il 2021 sull’Emporio solidale per continuare a fronteggiare l’emergenza e dare una aiuto alle famiglie e persone in difficoltà”.