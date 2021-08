Insulti sulla bolletta dell'Arci, Acam Acque condanna l'episodio

La Spezia - "Abbiamo appreso dagli organi di informazione che su di un avviso Acam Acque sono state apposte, a penna, scritte offensive indirizzate al circolo Arci Canaletto. La missiva è stata consegnata chiusa, ma non sigillata, e questo non esclude interferenze o manomissioni da parte di terzi". Così l'azienda di Via Redipuglia interviene in seguito all'episodio avvenuto nei giorni scorsi e reso noto dal circolo Arci Canaletto (leggi qui).



"Acam Acque, nel condannare l’inaccettabile episodio, si rammarica di quanto accaduto ed esprime vicinanza al Circolo Arci Canaletto, rendendo noto di avere avviato tutte le verifiche del caso e che, per il futuro, prenderà ulteriori accorgimenti nell’invio delle comunicazioni al fine di evitare simili episodi, seppur mai accaduti prima", conclude la nota.