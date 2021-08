Insegnanti di religione, giovedì il 'mandato' del vescovo

La Spezia - In vista del nuovo anno scolastico, gli insegnanti e le insegnanti di Religione cattolica della diocesi riceveranno giovedì prossimo il “mandato” del vescovo. La cerimonia avrà luogo alle 18 alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re. Nell’occasione, dopo la Liturgia della Parola, il nuovo direttore dell’ufficio Scuola ed educazione don Tommaso Fasoli e la vice direttrice Germana Pisi illustreranno alcune novità relative alla “formazione permanente”. Al termine dell’incontro verranno consegnate le assegnazioni di sede e di utilizzo nell’anno scolastico 2021/2022 per docenti a tempo indeterminato (di ruolo) e le “proposte di nomina” per quanti hanno incarico annuale.