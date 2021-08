Iniziano i corsi serali al Casini, ecco come partecipare

La Spezia - L'estate 2021 ha fatto emergere una forte richiesta di personale specializzato nei settori di cucina, sala e vendita per venire incontro alle esigenze delle numerose strutture ricettive e ristorative nel momento della riapertura dopo la pandemia. L'Alberghiero Casini è pronto ad offrire l'opportunità di formazione in questi comparti, strategici nella fase della ripresa economica, ad un'utenza di adulti desiderosi di acquisire dei profili professionali come cuochi, barman, addetti al servizio del vino e camerieri, o semplicemente di soddisfare una passione.



Sono dunque aperte le iscrizioni al corso serale con la possibilità di conseguire il Diploma di Stato in soli quattro anni (in alcuni casi anche in tre) mediante un patto formativo individuale e personalizzato, che recupera il precedente curriculum scolastico e consente di tener conto dei propri impegni familiari e lavorativi. Si potranno seguire le lezioni anche in didattica a distanza.



Gli interventi formativi in aula si svolgeranno in istituto, in via Fontevivo alla Spezia, e saranno propedeutici ad attività pratiche, work-shop con gli esperti di settore del territorio, visite in azienda ed incontri per approfondire le tradizioni enogastronomiche locali. Sono previsti, inoltre, stages aziendali. Al termine del percorso di studi i diplomati potranno accedere a tutte le facoltà universitarie. Per l'iscrizione o eventuali informazioni contattare la segreteria didattica dell'Istituto al numero telefonico 0187/564640 oppure consultare il sito www.alberghierolaspezia.gov.it al link “corso serale “.