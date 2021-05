Ingombranti, nel weekend ritiro alla Pieve e Bragarina

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall'amministrazione comunale. Sabato 15 Maggio l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di Montepertico.



Lavaggio portici

Lunedì 17 maggio: Piazza Europa: Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale;

Martedì 18 maggio: Piazza Brin (Portici Limitrofi); Viale Italia dal n.395 al n.483 (lato monte);

Mercoledì 19 maggio: Via Chiodo (lato monte); Via Chiodo (lato mare) da Piazza Verdi ai Giardini; P. del Marinaio

Giovedì 20 maggio: Via Cadorna (dal 2 al 28) Via Veneto lato monte, da Via Parma a Via Doria; P. Beverini

Venerdì 21 maggio: Piazza Chiodo, V. Persio (dal num. 23 al 55); Via Chiodo dal n. 2 al n. 16; Galleria Adamello



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 15 Maggio: Via Della Pieve presso campo sportivo (ore 7.30 – 12)

Domenica 16 Maggio: Via Capraia angolo Via Elba presso circolo ARCI (ore 7.30 – 12)