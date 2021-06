Inaugurata la nuova sede della Banda Puccini e dell'Associazione famiglie caduti e dispersi

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede della banda cittadina G. Puccini e dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra nel complesso del Centro Sociale del Favaro.

“Un momento importante di grande partecipazione, di cui siamo molto orgogliosi - dichiara il Sindaco Peracchini - Una nuova sede per la banda Giacomo Puccini era doverosa perché la banda cittadina è un plusvalore per tutta la nostra comunità che va sempre tutelata e valorizzata, per il suo impegno e la sua storia. L’impegno dell’Amministrazione sarà massimo nel ristrutturare anche la facciata del complesso: nel quartiere del Favaro è un punto di riferimento sempre più importante.”