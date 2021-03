In venti farmacie spezzine si può sostenere l'iniziativa "Mascherina sospesa"

per le persone in difficoltà

per le persone in difficoltà

La Spezia - Sono venti le farmacie della provincia che hanno aderito all'iniziativa “Mascherina sospesa” promossa da Rotaract La Spezia con l'associazione “Buon mercato”, Missione 2000, Sorriso Francescano e Gruppi di Volontariato Vincenziano.

Presso le attività aderenti è infatti possibile acquistare e donare un dispositivo di protezione o altri prodotti farmaceutici per le persone in difficoltà. Si potranno quindi lasciare “sospesi” anche termometri, cerotti, disinfettanti, microclismi, siringhe, fermenti lattici, sciroppi per la tosse, antiacidi, antifluenzali, paracetamolo, soluzioni saline, creme idratanti o cicatrizzanti, colliri, pastiglie disinfettanti per la gola, vitamine, collutori, antidiarroici e assorbenti.



Queste le farmacie aderenti

La Spezia: Alleanza, Argentieri, Bergero, Internazionale, Santa Barbara, Tapparo.

Arcola: Federici, Tonelli

Bolano: Farmacia Comunale

Bonassola: Farmacia di Bonassola

Le Grazie: Balzarotti

Levanto: Bardellini, Zoppi

Lerici: Bello, Ghigliazza, Giudici

Sarzana: Accorsi, Crociata, Ospedale, Piola.