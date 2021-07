In mare con un nastro rosso, contro la violenza di genere

La Spezia - Torna 'Diecimila vele di solidarietà' e questa volta mette sotto i riflettori la violenza di genere. Dopo le edizioni a favore degli alluvionati dello Spezzino e dei terremotati di Amatrice, ecco una nuova mandata della manifestazione. “Questa volta - così i promotori - abbiamo deciso di organizzare un nuovo progetto, in questo caso senza raccolta fondi, in favore di un tema che, purtroppo, riempie le pagine dei giornali quotidianamente e di vergogna qualsiasi persona di buon senso. Vogliamo attivare l’intero mondo della vela italiana per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza di genere, in particolare sulle donne. Il mondo della vela, nelle sue incredibili varianti e peculiarità, ha imparato da tempo a considerare la parità di genere come un fatto assodato. Anzi, a noi piace dire che in barca non c’è differenza di genere, di età, di classe. Siamo fortunati per questo e, come fanno di solito i marinai, la fortuna crediamo debba essere condivisa”.



L'appuntamento è per domenica prossima, 4 luglio: “Invitiamo tutti coloro che hanno o che possono procurarsi una barca - l'appello dei promotori - a uscire lungo tutte le coste e i laghi italiani issando un lungo nastro rosso sui loro alberi quale segno distintivo e di appartenenza a questa grande, speriamo enorme, flotta solidale. Insieme proviamo a stendere un simbolico, lunghissimo nastro rosso lungo tutti gli 8000 chilometri di coste e laghi del nostro paese. Un inizio, certamente. Ma qualsiasi lungo viaggio, dice l’adagio, inizia sempre dal primo passo. Speriamo che questa iniziativa non rimanga fine a sé stessa ma rappresenti, invece, un primo avvicinamento tra un mondo che può dare tanto, quello della vela, ad un mondo al quale è stato tolto tanto se non tutto, quello delle vittime della violenza”.