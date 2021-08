In arrivo 384mila euro per la messa a norma e la manutenzione degli edifici scolastici provinciali

La Spezia - La Provincia della Spezia ha visto assegnati nuovi fondi per il programma di intervento per la messa a norma e la manutenzione degli edifici che ospitano gli istituti superiori spezzini. La sovvenzione arriva grazie alla partecipazione ad un bando nazionale per accedere a nuovi fondi destinati al potenziamento delle infrastrutture ed all’adeguamento dei siti.



L’Amministrazione provinciale, negli scorsi giorni, aveva infatti presentato un progetto per partecipare al bando emesso dal Ministero dell’istruzione per l’assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture temporanee a uso didattico, lavori di messa in sicurezza, adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell’anno scolastico 2021-2022.



Nello specifico il programma dell’Ente riguarda due capitoli, con l'accesso a fondi complessivi per 384.170 euro. In un primo capitolo si tratta di stanziamenti per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico e su questo ha avuto uno importo assegnato di 197mila euro. Per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico la Provincia della Spezia è stata ammessa al bando per un importo pari a 186.170 euro. Nel primo caso i fondi saranno destinati alle opere in corso di esecuzione presso i plessi scolastici negli edifici di proprietà dell’Ente che ospitano istituti superiori.







Nello specifico sono stati concessi fondi per:



Noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico

Provincia della Spezia Ammessi 186.170,00 € di finanziamento per realizzare “aule provvisorie per la necessaria dotazione per lo svolgimento in presenza dell’anno scolastico 2021/22 all’ISS Capellini Sauro – sede di viale Italia Via Doria – La Spezia – Noleggio moduli prefabbricati”



Lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico

Provincia della Spezia Ammessi 197.000,00 € di finanziamento per realizzare la “messa in sicurezza solaio laterocemento con controsoffitto antisfondamento dell’istituto secondario superiore edificio via Carducci La Spezia”