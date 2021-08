In Piazza Brin un interessante dibattito sul dopo pandemia

La Spezia - “Pandemia, vaccinazioni e buone regole di comportamento”: è stato questo il tema di un incontro svoltosi giovedì scorso alla Spezia nella parrocchia di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin. Lo ha promosso l’associazione spezzina degli immigrati da Santo Domingo, insieme alla parrocchia, alla Caritas e all’ufficio diocesano “Migranti”. L’iniziativa è stata rivolta a tutti, ed in molti hanno risposto all’invito. I saluti iniziali sono stati quelli del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, del parroco don Francesco Vannini e di Maria Peralta, presidente dell’Adosp, l’associazione dei dominicani presenti alla Spezia. Ha preso quindi la parola Stefania Artioli, primario del reparto malattie infettive dell’ospedale spezzino, da mesi in prima linea nelle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19. La sua relazione ha riguardato “i corretti comportamenti per tutelare la salute del singolo e della comunità”. Comportamenti, ovviamente, per coloro che avvertono i sintomi della malattia, ma anche, e al momento soprattutto, per evitare situazioni di contagio e di difficoltà. La seconda parte dell’incontro ha riguardato invece “l’impegno dei servizi ecclesiali nella pandemia a sostegno delle persone e delle famiglie”. L’argomento è stato trattato da padre Gianluigi Ameglio, superiore del convento dei frati minori francescani di Gaggiola e parroco della parrocchia portuale, e da don Luca Palei, direttore diocesano della Caritas. I loro interventi hanno messo in luce lo straordinario impegno di tutte le comunità cristiane, insieme alla più vasta platea del volontariato cittadino, per combattere non solo la malattia in quanto tale, ma in modo specifico anche le conseguenze sociali che essa ha portato alla Spezia e nel territorio della provincia.