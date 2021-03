In Liguria somministrati quasi diecimila vaccini in 24ore

La Spezia - Sono 278.082 le dosi di vaccino anticovid utilizzate in Liguria fino alle 16.00 a fronte delle 344.290 ricevute. I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono invece 96.103 – di cui un solo Astrazeneca – dei quali 13.249 nello Spezzino dove 31.117 persone hanno avuto una prima dose di vaccini mrna e 5.037 ai Az. Nelle ultime 24 ore in regione sono state effettuate in tutto 9.980 inoculazioni (571 nella nostra provincia).