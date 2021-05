Illuminazione: stadio, Corso Cavour e Via del molo tra le zone oggetto di riqualificazione nel 2023

La Spezia - La giunta comunale spezzina ha approvato il terzo progetto esecutivo, con interventi fissati da Palazzo civico al 2023, predisposto da City Green Light per la riqualificazione normativa degli impianti di pubblica illuminazione; un progetto del costo complessivo di 170mila euro, lo stesso dei due progetti (su analogo campo di intervento) precedentemente elaborati dalla società e approvati dalla giunta Peracchini per il 2021 e il 2022. Questa terza tranche riguarda la riqualificazione di dieci impianti, qui collocati:



zona viale San Bartolomeo;

zona di via XX Settembre e via XXVII Marzo;

via Genova;

via Antoniana;

zona Stadio e corso Cavour;

via Montalbano;

via Vecchiora;

zona di via del Molo, via Fossamastra;

zona di via Pitelli;

via Sant’Andrea.



La riqualificazione includerà un’analisi di tutte le linee e sostegni degli impianti predetti, la sostituzione di tutti i tratti di linea che, a test di dispersione e isolamento, daranno risultati non soddisfacenti e di tutti i pali ritenuti non più idonei.