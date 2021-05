Il vice-ministro Morelli in visita alla Capitaneria di Porto della Spezia

La Spezia - Prima di raggiungere il porto per la conferenza stampa, il vice-ministro Alessandro Morelli ha fatto visita alla Capitaneria di porto - Guardia Costiera della Spezia. Accolto dal Comandante Giovanni Stella, all’On. Morelli è stato illustrato l’operato della Guardia Costiera in mare, nei porti e a terra, con un breve resoconto sulle principali attività svolte nei diversi settori di competenza, dalla sicurezza della navigazione alla ricerca e soccorso in mare, dalla polizia marittima al sistema di monitoraggio del traffico navale e a tutte le funzioni amministrative espletate a favore dell’utenza. Sono stati poi analizzati i traffici marittimi del sorgitore spezzino, fisiologicamente in calo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma con numeri ancora importanti e non drasticamente crollati come sarebbe stato plausibile ipotizzare.



Altro argomento di particolare attualità e impatto che è stato oggetto di approfondimento durante l’incontro è stato il rifornimento ad unità navali con Gas Naturale Liquefatto. Il porto della Spezia risulta essere l’unico in Italia ad offrire tale servizio, fortemente sostenuto e incoraggiato sia dall’Unione Europea sia dall’Imo al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore trasporti. È stato affrontato anche il tema del pre-clearing, lo sdoganamento in mare delle merci, che ha permesso di ridurre i tempi di sosta delle navi e delle merci e, di conseguenza, dei costi sostenuti. Attualmente, il porto della Spezia è il primo in Italia ad aver abbandonato il pre-clearing in favore di una procedura ancora più avanzata denominata “Smart-Terminal” adottata dalla locale Agenzia della Dogane.