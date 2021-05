Il suono del tempo, riparte la rassegna organistica

La Spezia - Venerdì prossimo prende il via alle 18.45, nella chiesa spezzina dei Santi Giovanni e Agostino, in centro città, la rassegna di musiche per organo “Il suono del tempo”. L’organista Gabriele Giacomelli, noto a livello internazionale, suonerà al pregevole organo Serassi del 1823, il più antico oggi esistente nel capoluogo. Interrotta lo scorso anno, la rassegna riprende così grazie all’impegno dell’associazione musicale “Cèsar Franck” ed al sempre assicurato contributo della Fondazione Carispezia. L’edizione di quest’anno, ventinovesima della serie, ancorché ridotta a soli sei appuntamenti, dal 21 maggio al 18 giugno, ed anticipata ogni sera alle 18.45, in linea con le disposizioni del “coprifuoco”, conferma una proposta culturale di elevata qualità, avvicinandosi così al traguardo del trentennale. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, l’iniziativa rappresenta dunque un ulteriore segnale di “ripresa” della fruizione pubblica (a ingresso libero) di eventi di musica sacra e, più in generale, di piena fruizione dei beni culturali ecclesiastici. Non a caso essa si avvale, oltre che del sostegno del comune capoluogo, della piena collaborazione della diocesi. Gli appuntamenti, nell’ordine, saranno il 21 e 28 maggio ai Santi Giovanni ed Agostino, il 30 maggio al Sacro Cuore di via XX Settembre, il 4 giugno al Fezzano, l’11 giugno a Nostra Signora della Salute in piazza Brin e il 18 giugno ancora al Fezzano. Coordina la rassegna, come sempre, il maestro Ferruccio Bartoletti.