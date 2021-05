Il socialista che invitava il vescovo e dialogava con i cattolici

La Spezia - Pietro Cavallini, spentosi nei giorni scorsi all’età di novantanove anni, era un socialista “storico”, ma anche uomo del dialogo nei confronti di tutti, ed in particolare del mondo cattolico. Ogni anno, per la festa degli alberi nella fattoria biologica di Carpanedo, da lui voluta ed affidata a giovani diversamente abili, non mancava mai l’invito per il vescovo. Ma questo è solo un esempio tra i tanti di una vita che ha avuto al centro, sempre, il rispetto per la persona umana, quella persona che si impara a conoscere davvero e a valorizzare prendendosi cura di quanti sono nella difficoltà e nel disagio. Cavallini era uno degli ultimi assessori viventi della giunta costituita nel 1961 dal sindaco Dc Carlo Alberto Federici, la prima con la partecipazione anche del PSI, e poi di quella del sindaco Ezio Musiani, anch’egli Dc. Cavallini, come assessore, si occupava dei ragazzi allora definiti “handicappati”, spesso ricoverati a vita in istituti lontani dalla loro città. Nacque così l’idea, allora all’avanguardia, di riportarli “a casa”, allestendo corsi e strutture adatti a loro. Straordinario ed efficace fu sempre, al riguardo, il confronto pedagogico e didattico tra l’esperienza forte, e a lungo maggioritaria, dei maestri cattolici, e quella di matrice socialista. Al centro c’era sempre il bambino come persona, il resto veniva dopo. E i risultati, raggiunti insieme, si vedevano.