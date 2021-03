Il sindaco incontra l'Unione ciechi e ipovedenti: "Impegno per città a misura di tutti i cittadini"

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato il Presidente della sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps della Spezia Samuele Marras e alcuni loro rappresentanti. “Il nostro impegno per combattere le barriere architettoniche è massimo – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – tutte le opere in cantiere della nostra Amministrazione hanno come principio la massima inclusione e non prevedono barriere architettoniche proprio perché la Città deve essere di tutti e per tutti. Grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presente sul territorio abbiamo investito oltre 160.000 euro per rendere acustici i semafori, rendendo di fatto più sicuri gli attraversamenti pedonali e favorendo l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Gli attraversamenti messi in sicurezza, identificati come critici dall’Uicsp sono quelli di Via Carducci, Corso Nazionale, Viale Italia, Via San Cipriano e Via XXIV Maggio. Un altro progetto importante è quello realizzato dal nostro sistema bibliotecario – continua il Sindaco – anche la cultura deve essere sempre all’insegna dell’inclusività e dell’accessibilità e grazie alla firma del protocollo d’Intesa con la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” onlus e con il sostegno del Centro per il Libro e per la lettura, abbiamo reso fruibili oltre 50 mila titoli, tutti disponibili al prestito, tra opere in braille, audiocassetta, supporto informatico e libri in caratteri ingranditi. Ovviamente non ci fermeremo qui – conclude il Sindaco – perché grazie alla sinergia e alla collaborazione proficua con l’Uicsp, l’Assessore Casati e gli uffici della mobilità, continueremo a lavorare per una Città a misura dei cittadini, nessuno escluso.”